17 nov. 2026 - 09:00 hrs.

Esta semana en Prohibida Obsesión las cosas siguieron escalando y Bárbara (Fernanda Finsterbusch) colapsó tras enterarse de que Marisol (Florencia Crino) era la responsable de los correos amenazantes que recibió Luciano (Diego Muñoz).

Anteriormente, la joven había estado cerca de colapsar, dejando en claro que su objetivo es solo uno: quedarse con Luciano.

Es en esta trama donde Marta, la terapeuta de Bárbara, cumple un rol fundamental, ya que es la persona a quien la joven confiesa hasta sus más oscuros pensamientos y la puede frenar antes de que cometa otra locura.

A raíz de esto, conversamos con Solange Lackington, actriz que da vida a Marta y que entregó su propia apreciación de lo que ocurre en Prohibida Obsesión.

Prohibida Obsesión / MEGA

El difícil rol de Marta en la vida de Bárbara

"Es una psiquiatra que atiende a Bárbara, conoce perfectamente su diagnóstico, es el personaje que de alguna manera permite que el espectador sienta esa empatía y logre reconocer patrones conductuales", dijo en un comienzo Solange.

En esa línea, explicó que sus escenas se han convertido en "un espejo de los cuidadores, de las personas que son cuidadoras de aquellos que tienen problemas de salud mental, sobre todo en estos tiempos que se ha comprobado que los problemas de salud mental han aumentado muchísimo".

"Yo creo que esa es la parte más difícil de este personaje, porque necesariamente conlleva una frustración, el no poder conseguir en el corto, mediano o largo plazo mejoras, porque no dependen del terapeuta, depende del paciente", cerró la actriz.

Todo sobre Prohibida Obsesión