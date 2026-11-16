Prohibida Obsesión - Capítulo 24: Bárbara se descompensa tras su quiebre con Luciano
En este capítulo de Prohibida Obsesión, Bárbara (Fernanda Finsterbusch) le suplica a Luciano (Diego Muñoz) que no ponga fin a su relación extramarital, pero sus intentos no tienen éxito.
Por otro lado, Gaspar (Nicolás Poblete) sorprende a Vivi (Celine Reymond) al confesarle que está dispuesto a firmar los papeles del divorcio.
La noticia llena de felicidad a Vivi, quien lleva varios años esperando que su marido formalice el término de su matrimonio.
Bárbara se descompensa tras su quiebre con Luciano
Además, Marisol (Florencia Crino) y Marta (Solange Lackington) llegan al departamento de Bárbara preocupadas tras enterarse de su quiebre con Luciano.
Para su sorpresa, ambas encuentran a la dueña de la cafetería inconsciente dentro de una tina, por lo que deberán actuar rápidamente para evitar un desenlace fatal.
Los capítulos completos de Prohibida Obsesión están disponibles en Prime Video y MegaGo.
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