16 nov. 2026 - 22:58 hrs.

En este capítulo de Prohibida Obsesión, Bárbara (Fernanda Finsterbusch) le suplica a Luciano (Diego Muñoz) que no ponga fin a su relación extramarital, pero sus intentos no tienen éxito.

Por otro lado, Gaspar (Nicolás Poblete) sorprende a Vivi (Celine Reymond) al confesarle que está dispuesto a firmar los papeles del divorcio.

La noticia llena de felicidad a Vivi, quien lleva varios años esperando que su marido formalice el término de su matrimonio.

Prohibida Obsesión / Mega

Bárbara se descompensa tras su quiebre con Luciano

Además, Marisol (Florencia Crino) y Marta (Solange Lackington) llegan al departamento de Bárbara preocupadas tras enterarse de su quiebre con Luciano.

Para su sorpresa, ambas encuentran a la dueña de la cafetería inconsciente dentro de una tina, por lo que deberán actuar rápidamente para evitar un desenlace fatal.