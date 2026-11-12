Prohibida Obsesión - Capítulo 23: Bárbara descubre a Marisol
En este capítulo de Prohibida Obsesión, Bárbara (Fernanda Finsterbusch) llegará al lugar desde donde se enviaron los comprometedores correos dirigidos a Luciano (Diego Muñoz) y Antonia (Sigrid Alegría).
Gracias a las imágenes de una cámara de seguridad, la joven descubrirá que Marisol (Florencia Crino) es la responsable de todo, una revelación que la dejará furiosa.
Por otro lado, Pablo (César Sepúlveda) se reunirá con Gaspar (Nicolás Poblete) con la intención de dejar atrás sus diferencias.
La drástica decisión de Luciano con Bárbara
Además, Bárbara llegará al departamento de Luciano para contarle que ya descubrió quién conspiraba en su contra y asegurarle que no volverá a hacerlo.
Pese a esto, el arquitecto no logrará sobrellevar la culpa y tomará una drástica decisión respecto a la relación extramarital que mantiene con la joven.
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