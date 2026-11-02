Prohibida Obsesión - Capítulo 17: El mensaje que paraliza a Luciano
En este capítulo de Prohibida Obsesión, Coca (Lorena Capetillo) se encuentra con Bárbara (Fernanda Finsterbusch) y le comenta que la vio en el mismo hotel donde se hospedaba Luciano (Diego Muñoz).
Aunque la joven intenta hacerse la desentendida, Coca no duda en decirle que ya está al tanto del secreto que mantiene con el arquitecto.
Por otro lado, Dante (Andrés Velasco) se enfrenta al hombre que sufrió el choque de su vehículo, una pelea que termina con graves consecuencias.
El mensaje que deja paralizado a Luciano
Además, Luciano disfruta de un ameno almuerzo familiar luego de cerrar un importante negocio en la inmobiliaria.
Sin embargo, su tranquilidad se ve interrumpida cuando lee un comprometedor mensaje que revela que alguien más está al tanto de su relación extramarital con Bárbara.
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