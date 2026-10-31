"¿Pasó algo?": El impactante cara a cara que tendrán Antonia, Luciano y Bárbara en Prohibida Obsesión

31 oct. 2026 - 12:30 hrs.

La historia de Prohibida Obsesión avanza cada vez más y un avance de los próximos capítulos nos deja en claro que el carrusel de emociones en la vida de Luciano (Diego Muñoz) y Bárbara (Fernanda Finsterbusch) no para.

Precisamente, en esta promo se ve que Coca (Lorena Capetillo) está sembrando la duda a Hernán (Osvaldo Silva) sobre la confiabilidad que hay que tener sobre Luciano, mientras que la intensidad de Bárbara sigue subiendo.

Y es que se le puede escuchar hablar con su terapeuta y decir que lo mejor que puede pasar es que "ella (Antonia/Sigrid Alegría) se entere y que todo se vaya a la cresta y que termine con Luciano y nosotros podamos ser felices".

Mucho Gusto / MEGA

Antonia verá a Bárbara y Luciano juntos

De hecho, será el propio Dante (Andrés Velasco) quien advertirá a Luciano que "una mujer enamorada es capaz de hacer cualquier cosa y ella no es cualquier mujer".

Asimismo, al final de esta promo podremos ver a Luciano y Bárbara juntos en la cafetería tomados de la mano y mirándose de frente, instante en el que Antonia entrará al lugar.

"¿Pasó algo?", preguntará la empresaria, mientras Luciano y Bárbara la miran sin saber qué responder.

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