Amigos y familiares de Clara se sentarán a declarar ante Domínguez en el capítulo 52 de La Baronesa

31 oct. 2026 - 09:15 hrs.

En el avance del capítulo 52 de La Baronesa, el periodo de rescate de Clara (Lorena Bosch) terminó y la policía comenzará la búsqueda de su cuerpo.

El fiscal Domínguez (Etienne Bobenrieth) comenzará a hacer lo propio con un interrogatorio en su oficina que reunirá a los más cercanos a la víctima, esperanzado de encontrar información que le sea de interés en el caso.

Los testimonios

Paula (Francisca Armstrong) estará muy angustiada porque creerá que mayor publicidad en los medios de comunicación podrían ayudar a dar con su paradero. Domínguez le revelará que fue el propio Antonio (Carlos Díaz) quien quiso manejar el asunto con la mayor discreción.

La Baronesa / Mega

Por su parte, Antonio reclamará por el seguimiento del que ha sido víctima durante los últimos días y descartará tajantemente haber llegado a un acuerdo con Samuel (Francisco Ossa), como presume el fiscal.

Sin embargo, el testimonio más interesante será el de Francesca (Katyna Huberman), quien ahondará en la relación de Clara, Samuel y las lagunas mentales de su amiga.