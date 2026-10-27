La Baronesa - Capítulo 48: ¿Un posible culpable?

27 oct. 2026 - 18:10 hrs.

En este capítulo de La Baronesa, el fiscal Domínguez (Etienne Bobenrieth) tiene ciertas sospechas sobre Antonio (Carlos Díaz) porque, como marido engañado, tiene el móvil perfecto para haber atacado a Clara (Lorena Bosch), de no ser porque se enteró de su infidelidad ex post.



Antonio está preocupado por el rumbo que toma la investigación y, apenas pudo, habló con León (César Caillet) sobre la sangre en el remo.

La reacción fría del doctor le hizo dudar si él es el atacante, pero Antonio reconoció que si él mismo hubiera sido el responsable, tampoco le contaría a León para no involucrarlo en el crimen.

La Baronesa / Mega

Nicolás está muy dolido

Francesca (Katyna Huberman) tiene el corazón roto porque Daniel (Francisco Reyes Cristi) destruyó a su familia con su inmadurez. Por eso, cerró la puerta a cualquier oportunidad de volver a estar juntos.

Una vez estuvieron solos, Nicolás (Andrew Bargsted) encaró a su madre para saber qué tan lejos llegó el amorío con su amigo. La reacción de Francesca le dio a entender la verdad y se sintió destrozado.