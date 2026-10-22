La Baronesa - Capítulo 45: Una mala noticia por parte del fiscal
En este capítulo de La Baronesa, la familia Márquez vivía momentos turbulentos en cuanto a convivencia. La llegada de Emilia (Octavia Bernasconi) y Javier (Simón Pesutic) generó tensiones para Aurora (Loreto Valenzuela) y Paula (Francisca Armstrong) y eso se notó al momento de la cena.
Nadie esperaba que las cosas se tornaran mucho peor tras la llegada del fiscal Domínguez (Etienne Bobenrieth), quien venía con una noticia urgente entre manos.
Los últimos hallazgos en el mar dieron con el vestido, los zapatos y el collar de Clara (Lorena Bosch), así como un remo con restos biológicos que debían determinar si pertenecían a la desaparecida.Ir a la siguiente nota
Samuel se derrumba
Samuel (Francisco Ossa) buscó a Francesca (Katyna Huberman) porque ella podría tener alguna pista sobre posibles enemigos de Clara.
Sin embargo, la esperanza de poder verla con vida otra vez se desvaneció al recibir la llamada de Javier sobre las pericias del fiscal.Ve el capítulo en
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