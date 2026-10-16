La Baronesa - Capítulo 42: Aurora pide un nuevo pacto de silencio con Antonio y León
En este capítulo de La Baronesa, el fiscal Gabriel (Etienne Bobenrieth) se hace cargo de la investigación por la desaparición de Clara (Lorena Bosch).
Como primera medida, comienza a interrogar al círculo cercano de la amiga de Francesca (Katyna Huberman), pero recibe declaraciones que presentan inconsistencias entre sí.
Por otro lado, Emilia (Octavia Bernasconi) le pide a Javier (Simón Pesutic) que ponga fin a la mentira de su matrimonio tras la desaparición de su madre, pero recibe una tajante respuesta.
Aurora pide un nuevo pacto de silencio a Antonio y León
Además, Antonio (Carlos Díaz) le confiesa a León (César Caillet) que conoce al fiscal Gabriel y teme que descubra su relación paralela en medio de la investigación por la desaparición de Clara.
En ese momento, Aurora (Loreto Valenzuela) irrumpe en la conversación y les pide a ambos sellar un nuevo y enigmático pacto de silencio.Ve el capítulo en
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