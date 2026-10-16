Emilia se enterará que Daniel tiene una relación con Francesca en el capítulo 43 de La Baronesa

16 oct. 2026 - 18:20 hrs.

En el avance del capítulo 43 de La Baronesa, el fiscal Gabriel (Etienne Bobenrieth) continuará interrogando a Andrea (Catalina Guerra) y descubrirá el odio que siente hacia Clara (Lorena Bosch).

Por otro lado, Emilia (Octavia Bernasconi) se dará cuenta de que Daniel (Francisco Reyes Cristi) discute con Francesca (Katyna Huberman) en la oficina del restaurante, por lo que se quedará detrás de la puerta para escuchar la conversación.

La situación dejará a la joven completamente en shock, al descubrir que su hermano mantiene una relación secreta con la amiga de su madre.

La Baronesa / Mega

Aurora sospechará que Andrea está detrás de la desaparición de Clara

Además, Aurora (Loreto Valenzuela), Antonio (Carlos Díaz) y León (César Caillet) comenzarán a especular sobre quién está detrás de la desaparición de Clara.

Tras analizar la situación y sacar algunas conclusiones, Aurora afirmará que Andrea (Catalina Guerra) es una mujer desequilibrada y que podría estar involucrada en la desaparición.