La Baronesa - Capítulo 41: ¿Dónde está Clara?

15 oct. 2026 - 18:10 hrs.

En este capítulo de La Baronesa, Francesca (Katyna Huberman) fue la primera en comenzar a preocuparse por la ausencia de Clara (Lorena Bosch). Hace dos horas que no veía a su amiga y lo más extraño es que dejó su cartera y celular en el hotel.

Daniel (Francisco Reyes Cristi) se enfureció y creyó que su madre estaba en la habitación de Samuel (Francisco Ossa), así que abrió la puerta a la fuerza. Para su sorpresa, estaba completamente vacía y llegó a una equivocada conclusión: Clara escapó con su amante.

La fiesta había terminado, pero todos estaban en pie buscando a la esposa de Antonio (Carlos Díaz) hasta que Daniel los convenció de una fuga que nunca ocurrió.

La Baronesa / Mega

El paradero de Samuel

Por su parte, Samuel dejó la celebración y volvió a Santiago. Apagó su teléfono y no se enteró hasta la mañana de que se le acusaba de llevarse a Clara.

Ya habían pasado muchas horas cuando los Márquez por fin descubrieron que ella no los abandonó por su propia voluntad, sino que algo muy malo debió haberle pasado.