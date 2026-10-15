La Baronesa - Capítulo 41: ¿Dónde está Clara?
En este capítulo de La Baronesa, Francesca (Katyna Huberman) fue la primera en comenzar a preocuparse por la ausencia de Clara (Lorena Bosch). Hace dos horas que no veía a su amiga y lo más extraño es que dejó su cartera y celular en el hotel.
Daniel (Francisco Reyes Cristi) se enfureció y creyó que su madre estaba en la habitación de Samuel (Francisco Ossa), así que abrió la puerta a la fuerza. Para su sorpresa, estaba completamente vacía y llegó a una equivocada conclusión: Clara escapó con su amante.
La fiesta había terminado, pero todos estaban en pie buscando a la esposa de Antonio (Carlos Díaz) hasta que Daniel los convenció de una fuga que nunca ocurrió.Ir a la siguiente nota
El paradero de Samuel
Por su parte, Samuel dejó la celebración y volvió a Santiago. Apagó su teléfono y no se enteró hasta la mañana de que se le acusaba de llevarse a Clara.
Ya habían pasado muchas horas cuando los Márquez por fin descubrieron que ella no los abandonó por su propia voluntad, sino que algo muy malo debió haberle pasado.Ve el capítulo en
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