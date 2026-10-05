La Baronesa - Capítulo 35: Daniel escucha una confidencia insospechada

05 oct. 2026 - 18:10 hrs.

En este capítulo de La Baronesa, Andrea (Catalina Guerra) llegó a la habitación de hotel para pedirle a Samuel (Francisco Ossa) una nueva oportunidad de recomponer su matrimonio.

Clara (Lorena Bosch) atinó a escapar del escándalo y se fue directamente donde Francesca (Katyna Huberman) para contarle lo que sucedió.

Pensando que su amiga estaba sola en casa, le reveló que se besó con Samuel porque hizo caso de sus consejos sobre explorar este nuevo sentimiento que tenía. Clara ignoraba que al otro lado de la puerta estaba su hijo Daniel (Francisco Reyes Cristi) escuchando toda la conversación.

La Baronesa / Mega

Rencillas entre Aurora y Javier

Javier (Simón Pesutic) y Aurora (Loreto Valenzuela) tuvieron una tensa conversación en el restaurante porque la matriarca de los Márquez no quiere enredarse con los problemas de alcoholismo de Andrea.

Emilia (Octavia Bernasconi) tuvo que intervenir que para que no se sacaran los ojos. Ya habían llamado demasiado la atención entre los comensales.