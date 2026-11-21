21 nov. 2026 - 09:20 hrs.

En el avance del capítulo 67 de La Baronesa, Daniel (Francisco Reyes Cristi) verá volver la esperanza a su vida, tras enterarse de que un donante compatible está dispuesto a donar médula ósea.

Una de las primeras en enterarse será Aurora (Loreto Valenzuela), quien ha pedido estar involucrada en todo lo que tenga que ver con la leucemia de su nieto. "Abuela, tenemos donante", comunicará por teléfono Emilia (Octavia Bernasconi).

La matriarca estará en el restaurante cuando reciba la llamada, mismo lugar al que llegarán Paula (Francisca Armstrong) y el fiscal Domínguez (Etienne Bobenrieth) a almorzar.

La Baronesa / Mega

Al escuchar la palabra "donante", el persecutor se dará cuenta que posiblemente apareció el padre de los Márquez y "amante" de Clara (Lorena Bosch), así que se pondrá en la pista para averiguar su identidad.

¿Domínguez podría llegar a León (César Caillet) antes que Daniel? Con esta nueva información, ¿el médico pasaría a ser el principal sospechoso?