19 nov. 2026 - 18:20 hrs.

En el avance del capítulo 66 de La Baronesa, el fiscal Domínguez (Etienne Bobenrieth) comenzará una nueva ronda de entrevistas tras saber de las lagunas mentales de Clara (Lorena Bosch). Este es un antecedente preocupante que podría estar relacionado con su extraña desaparición.

Tras conversar con Francesca (Katyna Huberman) y Paula (Francisca Armstrong), Domínguez irá a la casa de Samuel (Francisco Ossa).

"Apenas la conocí"

Él estará desconcertado porque ya dijo todo lo que podría saber sobre Clara y el día en que se le perdió el rastro. "No sé por qué insistes en preguntarme por Clara. Yo apenas la conocí", señalará Toledo.

La Baronesa / Mega

"Mira, últimamente han aparecido antecedentes nuevos, versiones de Clara sobre su pasado, y me gustaría saber, ¿a qué Clara conociste tú?", insistirá en saber el fiscal.

Obviamente, Samuel sabe el turbio secreto de Antonio (Carlos Díaz) y León (César Caillet) y prometió no contar nada sobre lo que atestiguó. Sin embargo, ¿logrará no levantar sospechas en Gabriel?