18 nov. 2026 - 22:26 hrs.

En el avance del capítulo 225 de Reunión de Superados, Beltrán (Felipe Rojas) decidirá sincerarse con su hijo para que al fin entienda por qué sus papás se separaron.

Cabe recordar que tanto Jaime (Francisco Reyes) como Rubén (Claudio Olate) le aconsejaron hablar con la verdad y aclarar que el cariño por el niño sigue intacto. Uno lo hizo como un amigo con cariño sincero y el otro como una persona que ya pasó por esta misma situación.

Una charla con Damián

Acompañado de Antonia (Carolina Varleta), tendrá una charla con Damián en la cocina de su casa.

Reunión de Superados / Mega

"Bueno, lo que pasa es que esta persona con la que yo he estado saliendo es un hombre, y yo estoy pololeando con él. Me enamoré de él", dirá.

¿Las cosas se solucionarán bien para el médico o tendrá que esperar un tiempo para que su hijo comprenda lo que sucedió?