18 nov. 2026 - 22:17 hrs.

En este capítulo de Reunión de Superados, Max (Álvaro Espinoza) dejó a Tortu (Isabella Gómez) con su mamá porque supuestamente estaba muy ocupado con sus asuntos en Miami.

Cuando Javiera (Daniela Ramírez) lo cuestionó, el empresario admitió que en realidad tiene una nueva pareja y no quiere exponer a su hija por el momento. Sin embargo, insinuó que podría terminar con esta mujer si Javi se lo pidiera.

Es mujer, no es otra que Alejandra (Lucy Cominetti), quien tras un íntimo momento con Max le preguntó qué había pasado con Fabiola y él le relató que, tras la pérdida del bebé que esperaban, las cosas no funcionaron.

Reunión de Superados / Mega

El nuevo amor de Beltrán

Antonia (Carolina Varleta) estaba en el gimnasio cuando se encontró frente a frente con Lorenzo (Nicolás Brown), el nuevo pololo de Beltrán (Nicolás Rojas). Pili (Paloma Moreno) le aconsejó hablar directamente con él para zanjar la situación.

Haciendo acopio de valor, la dermatóloga le habló y se presentó, asegurando que por el bien de su hijo quiere mantener las relaciones cordiales, pero desde lejos.