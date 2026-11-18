Una mala noticia para Manuel: Esteban querrá vender la funeraria en el capítulo 224 de Reunión de Superados
En el avance del capítulo 224 de Reunión de Superados, Esteban (Jaime Omeñaca) pasará por un difícil momento. Tras descubrir que su esposa lo engañaba con un hombre más joven, el jefe de Manuel (Mario Horton) se sincerará con él.
"Yo creo que solo me está quedando una opción", dirá.
Manuel se preocupará, pensando que Esteban querrá atentar contra su vida: "No me hable estupideces. No estará pensando en alguna tontera".Ir a la siguiente nota
Un posible cambio de dueño
Pero no se tratará de nada de eso. Los problemas de Esteban son del corazón, pero también del bolsillo.
"No, cómo se te ocurre. Nada que ver, pero, ¿sabes lo que pasa, Manolito? Creo que voy a tener que vender la funeraria", le informará. ¿Será que Manuel se quedará sin trabajo una vez más?Ve el capítulo en