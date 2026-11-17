17 nov. 2026 - 23:13 hrs.

En el avance del capítulo 224 de Reunión de Superados, Max (Álvaro Espinoza) se encontrará con Javiera (Daniela Ramírez) en las afueras del Thomas Campbell School para entregarle las cosas de Tortu (Isabella Gómez).

Su madre será quien la cuide durante una semana, pero tendrá dudas de por qué Max se ausenta tantos días si en el tribunal peleó con uñas y dientes para arrebatársela.

Las prioridades de Max

"¿Qué tienes que hacer que tienes que viajar? Porque nosotros quedamos en que las cosas de Miami las podías ver por Zoom", le dirá Javi.

Reunión de Superados / Mega

Max, con una mueca en su cara, le responderá con algo que de seguro podría molestarla: "Te dije que tenía mucha pega, pero la verdad es que estoy saliendo con alguien".

¿Cómo reaccionará Javi ante la sinvergüenzura de Max?