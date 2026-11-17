17 nov. 2026 - 10:20 hrs.

En el avance del capítulo 223 de Reunión de Superados, Jaime (Francisco Reyes) invitará a Tere (Elisa Zulueta) y Tomás (Gabriel Urzúa) a una comida para hacer las paces, pero la situación se volverá incómoda cuando un conocido aparezca.

Se tratará de un amigo del empresario, quien al saber que Tomás es el nuevo yerno comenzará a asumir cosas: "Me imagino que ya estás trabajando en las empresas Astaburuaga".

La pareja lo sacará de su error, al informarle que Flores es un profesor de educación básica y muy bueno, por cierto, pero eso no bastará.

Reunión de Superados / Mega

Al considerar que la carrera de Tomás es insuficiente, Jaime intentará alardear. "Es dueño del Thomas Campbell y no solo dueño, también director", señalará.

Tanto Tomás como Tere intercambiarán miradas de malestar porque Jaime no parece aceptar del todo al joven como un simple profesor, desconociendo el rol de directora que actualmente regenta su hija.