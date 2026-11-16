Nicole Moreno estará al borde de la renuncia tras nueva discusión con Manu González en Volverías Con Tu Ex? 2

16 nov. 2026 - 09:50 hrs.

Esta noche, en el capítulo 92 de Volverías con tu ex? 2, la previa del Cara a Cara estará marcada por una divertida dinámica llamada Dale ex, inspirada en la versión del programa de conocimiento musical de Mega Dale Play, la cual será conducida por Daniel Valenzuela y Yamila Reyna.

Sin embargo, el verdadero quiebre llegará después, cuando Julio César Rodríguez se siente frente a Nicole Moreno y Manu González para hablar de la discusión que protagonizaron en el Cuarto Oscuro, luego de que el español rozara sin querer el pecho de Luli.

Antes de iniciar las votaciones del Cara a Cara, Manuel González expresará su angustia por lo que pasó con Nicole en la cita sensorial: "Ahora estoy muy agobiado, no estoy pasando mis mejores horas aquí. No puedo pasar por alto ciertas actitudes que ella tiene y eso me está alejando un poco. Yo soy una persona que hace las cosas de corazón, no me gusta ocultar ni mentir, entonces estoy un poco desilusionado. Cuando estamos a solas nos dejamos llevar y hacemos cosas que luego no queremos que sepa o vea la gente", dirá el español, dando a entender que en privado con Nicole son mucho más cercanos y cariñosos, pero que públicamente ella reniega de esa intimidad por el qué dirán.

Manu y Luli siguen con problemas

"¿Cosas como qué? Se puede malinterpretar para muchas cosas, y qué lata que me expongas de esta manera", se atacará Luli, demostrando ese temor a lo que la prensa y las personas puedan decir de ella.

"¿Qué pasó en la cita que hizo que te fueras anticipadamente?", indagará el animador. "Estaba pasándole la pluma, la habitación está completamente oscura y sin querer le toqué, me dijo ‘uy, me has tocado un pecho’, le dije ‘perdón, es que no veo nada’, seguí pasándole y me quitó la mano. Eso me choca y me aleja de ella porque en otras situaciones sí que se deja que la toque y ella me toca a mí... Yo no la quiero dejar mal, pero no me gusta que la gente engañe ni mienta ni intente aparentar algo que verdaderamente no es o que oculte información”, dirá Manu.

Nicole pedirá a su pololo que diga qué parte de su cuerpo ha tocado explícitamente para que la gente no piense algo que no corresponde, pero Julio frenará de inmediato: "Nicole, aquí lo que menos nos interesa a nosotros es la parte del cuerpo que se han tocado". "Si yo te dejé en algún momento, si yo te toqué aquí en el glúteo, nada más, lo admito, es porque lo sentí, no tiene nada de malo, pero eso lo cuido y lo protejo entre los dos, no es como para exponerlo”, aclarará Luli. "No quieres que se entere la gente de algo que estamos haciendo; si haces algo es porque quieres, eres una mujer, no eres una niña”, expresará Manu.

"Te querías ir, Manuel, ¿por qué estás tan agobiado?", profundizará Julio sobre la posible renuncia del español. "Yo sí. Bien aquí a vivir la experiencia y sobre todo a que la gente me conociera tal y como soy, sin trampas, con mis fallos, con mis virtudes, cuando erro y cuando acierto, pero lo que no me gusta es ponerme una careta y que todo esto sea una mentira; para eso cojo las maletas y me voy a mi casa”, responderá el español.

En ese momento, Nicole abandonará la Asamblea llorando desconsoladamente. Manu agregará que, si la relación va a ser así para siempre, preferiría que quede en una amistad. "¿Sientes que Nicole está muy encerrada en el qué dirán?”, preguntará JC. "Totalmente, le preocupa muchísimo lo que pensará la gente. Un día una cosa y a la media hora otra diferente no me cuadra”, insistirá González.

Luego, Nicole volverá a la Asamblea: “Yo pensaba que él lo tenía claro, que mis tiempos son…”. “Es que no es una cosa de tiempo, es una cosa de claridad”, interrumpirá Rodríguez, y agregará, para hacerla entender, que “el problema que tiene este señor, que está agobiado y quiere renunciar al programa, es que no tiene claro que la pareja con la que está tiene una actitud en una parte y tiene otra actitud en otras partes”.

“En un lugar (espacio íntimo) me ha tocado acá (el glúteo), y acá (en público) yo no lo dejo. ¿Qué hombre le toca la cola a su mujer delante de toda la gente?”, le preguntará a todos los demás. “Nicole, concéntrate, lo que este hombre necesita es que eso que tú crees, se lo digas”, le explicará Julio para acabar con el problema, pero Nicole seguirá sin comprender y a la defensiva.

“Ojalá puedan conversar, poner sus límites”, apaciguará el animador, pero Luli no bajará ni un cambio: “No necesita él renunciar, me puedo ir yo”, advertirá sobre sus intenciones de renunciar. “No queremos que renuncien, lo único que queremos es que conversen; es demasiado poquito lo que les estamos pidiendo... No tomen decisiones tan apresuradas, no tienen para qué renunciar, no tienen para qué en qué parte ni cuántas veces se tocan, no es nuestro tema, la cuestión es que tienen que hablar cuáles son sus límites y cómo se aceptan como pareja”, finalizará Julio.

Luego, Julio César pasará a la siguiente pareja, Bárbara y Carlos, y para romper el hielo tras el tenso momento con Nicole y Manuel, les preguntará al hueso, en modo de broma: “¿Tuvieron o no tuvieron sexo? ¿Están en un reality o en una escuela de monjas y curas?”, provocando las risas, e inmediatamente explicará que solo lo dijo para distender la pelea anterior: “Era una talla, era un chiste, como veníamos de allá”.

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