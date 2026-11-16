¡Paso firme rumbo a la corona! Dominga López es elegida para exclusiva actividad en Puerto Rico

16 nov. 2026 - 10:25 hrs.

Dominga López sigue avanzando con pasos agigantados hacia la corona del Miss Universe 2026, y es que en esta ocasión la reina de belleza fue seleccionada para ser parte de un exclusivo evento en el interior del certamen.

Precisamente, la también reina de belleza de Viña del Mar fue elegida para ser parte de un grupo de 10 participantes que visitarán el Parque Carabalí Rainforest, Luquillo, Puerto Rico.

Este parque se encuentra en el bosque nacional El Yunque y cuenta con más de 600 acres de terreno donde se ofrecen distintas actividades recreativas al público.

Dominga López es elegida para exclusiva actividad

Fue así como la reina chilena de belleza fue elegida para ser parte de este grupo de 10 reinas que grabarán contenido para el concurso, luciendose en la naturaleza del país boricua.

Asimismo, Dominga tendrá la oportunidad de tener unos bellos paseos a caballos, una de las actividades más importantes de este parque, además de ser una de las instancias que más llama la atención del público.

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