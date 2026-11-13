Miss Universo 2026 en vivo por Mega: Cómo y cuándo ver la final con Dominga López representando a Chile

13 nov. 2026 - 15:20 hrs.

El próximo martes 24 de noviembre, Mega transmitirá completamente en vivo la competencia de belleza más importante del planeta. Miss Universo 2026 se tomará las pantallas después de Meganoticias Prime para seguir todo el recorrido de la candidata chilena, Dominga López, hasta la corona.

El encuentro comenzará con el desfile de las cerca de 120 candidatas que buscan pasar de ronda, dejando paso a solo 30 semifinalistas que avanzarán a la segunda fase de la competencia en vivo.

Ellas dejarán todo en la pasarela de trajes de baño para llegar a formar parte del selecto grupo de 12 semifinalistas, quienes mostrarán sus mejores looks de gala. De esas, solo 5 se convertirán en finalistas, de las que se desprenderá la nueva monarca universal.

Mega

Vive la final del Miss Universo en Mega

El programa contará con la conducción de Julio César Rodríguez y un panel de expertos compuesto por Edgardo Navarro, Carolina de Moras y Scarlette Hermosilla, quienes comentarán los pormenores y detalles en los que se pondrá en juego la posible victoria de la oriunda de Viña del Mar.

El panel, además, analizará los detalles de la posible victoria de Dominga, que hoy en día es una de las favoritas y diversos medios especializados la ubican como una de las contendoras más fuertes al trono. El panel también buscará entregar todas las herramientas para que el público pueda juzgar desde sus casas cada uno de los impresionantes looks que se verán desplegados.

Además, habrá despachos en directo desde Puerto Rico con Leonardo Baeza, periodista especializado en concursos de belleza, y contacto permanente con la familia de Dominga, quienes estarán viviendo el minuto a minuto en directo desde la región de Valparaíso.

Las transmisiones digitales comenzarán a palpitarse el domingo 22 desde las 19:20 horas por el canal de YouTube de Mega, donde se mostrarán las pruebas previas, en donde las candidatas se presentarán ante el jurado y buscarán dejar su mejor primera impresión de cara a la gala del 24. Poli Flores, Lady Ganga y Geraldine González serán las encargadas de llevar todos los detalles a los fanáticos de los concursos de belleza.

Para Carlos Valencia, director del área de Entretención de Megamedia: "Nos emociona esta oportunidad de seguir hasta el final la candidatura de Dominga en busca de la corona que nuestro país solo ha conseguido una vez. Ella es una de las favoritas y ha causado ya gran fervor, por lo que creemos que tiene una opción muy real de traer una alegría de vuelta a Chile. Tendremos un panel de primera línea con personas que conocen muy de cerca los concursos de belleza, y además tendremos contactos en directo con la familia de Dominga y con periodistas que están en Puerto Rico cubriendo el evento para traer todos los detalles a las casas de los chilenos".

Miss Universo, el próximo martes 24 de noviembre por Mega y MegaGO.

Todo sobre Miss Universo