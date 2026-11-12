Dominga López necesita tu voto: Mira el paso a paso para apoyar a Chile en el Miss Universe 2026

12 nov. 2026 - 09:00 hrs.

Dominga López sigue en carrera por el Miss Universe 2026 y, para que nuestra representante avance, es muy importante tu participación en este proceso.

Precisamente, la Miss Universe Chile está dando lo mejor de sí misma para conquistar al público y jurado del Miss Universe en Puerto Rico, además de lucirse todos los días con los looks que propone para los eventos y redes sociales.

Sin embargo, para que avance en esta carrera, es esencial que Dominga reciba el respaldo de todos los chilenos y chilenas.

¿Cómo votar por Dominga López en el Miss Universe 2026?

Para apoyar a la representante chilena, debes seguir estos pasos:

- Descarga la aplicación MU Fan en tu teléfono y crea una cuenta o inicia sesión si ya tienes una cuenta.

- Ingresa a la sección "Miss Universe 2026 Fan Vote".

- Busca a Dominga López, representante de Chile.

- Emite tu voto gratuito. Si quieres votar más veces, puedes comprar paquetes de votos adicionales.

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