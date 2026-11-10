Luciano intentará evitar que Antonia lea el correo sobre su secreto en el capítulo 22 de Prohibida Obsesión

10 nov. 2026 - 23:06 hrs.

En el avance del capítulo 22 de Prohibida Obsesión, Emilia (Elena Guzonni) apoyará a Gaspar (Nicolás Poblete) y le dirá a Vivi (Celine Reymond) que no quiere volver a ver a Pablo (César Sepúlveda).

Por otro lado, Paloma (Mónica Godoy) llegará al banco donde Dante (Andrés Velasco) trabajó durante muchos años para darle una sorpresa.

Sin embargo, en el lugar descubrirá que su marido fue despedido hace un par de días, una noticia que la dejará en shock.

Prohibida Obsesión / Mega

Luciano intentará evitar que Antonia descubra su secreto

Además, Luciano (Diego Muñoz) fingirá estar enfermo para evitar que Antonia (Sigrid Alegría) lea el correo que podría revelar su gran secreto.

La hija de Hernán (Osvaldo Silva) no dudará en ayudar a su esposo y saldrá a buscarle un vaso de agua, situación que le dará al arquitecto la oportunidad de borrar la evidencia.