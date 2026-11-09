Coca amenazará a Luciano con revelar su secreto ante Antonia en el capítulo 21 de Prohibida Obsesión
En el avance del capítulo 21 de Prohibida Obsesión, Gaspar (Andrés Velasco) no será capaz de reconocer al antiguo compañero de Paloma (Mónica Godoy).
Por otro lado, Antonia (Sigrid Alegría) sorprenderá a Luciano (Diego Muñoz) durante una sospechosa llamada telefónica.
Ante esta situación, la hija de Hernán (Osvaldo Silva) enfrentará a su esposo y le dirá que sospecha que está hablando con otra mujer.
Coca amenazará a Luciano
Además, Luciano le advertirá a Coca (Lorena Capetillo) que su regreso a la inmobiliaria podría generarle problemas con Antonia.
Sin embargo, Coca no tendrá reparos en mencionar la relación extramarital que mantiene con Bárbara, dejando en evidencia que está dispuesta a utilizar ese secreto como amenaza para conseguir su regreso a la empresa.
Los capítulos completos de Prohibida Obsesión están disponibles en Prime Video y MegaGo.
Leer más de