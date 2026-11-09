Coca amenazará a Luciano con revelar su secreto ante Antonia en el capítulo 21 de Prohibida Obsesión

09 nov. 2026 - 23:00 hrs.

En el avance del capítulo 21 de Prohibida Obsesión, Gaspar (Andrés Velasco) no será capaz de reconocer al antiguo compañero de Paloma (Mónica Godoy).

Por otro lado, Antonia (Sigrid Alegría) sorprenderá a Luciano (Diego Muñoz) durante una sospechosa llamada telefónica.

Ante esta situación, la hija de Hernán (Osvaldo Silva) enfrentará a su esposo y le dirá que sospecha que está hablando con otra mujer.

Prohibida Obsesión / Mega

Coca amenazará a Luciano

Además, Luciano le advertirá a Coca (Lorena Capetillo) que su regreso a la inmobiliaria podría generarle problemas con Antonia.

Sin embargo, Coca no tendrá reparos en mencionar la relación extramarital que mantiene con Bárbara, dejando en evidencia que está dispuesta a utilizar ese secreto como amenaza para conseguir su regreso a la empresa.