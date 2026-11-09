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Prohibida Obsesión - Capítulo 20: Gaspar intenta desenmascarar a Pablo

  • Por Mega

En este capítulo de Prohibida Obsesión, Dante (Andrés Velasco) le revela a Luciano (Diego Muñoz) que Antonia (Sigrid Alegría) sospecha que él está mirando a otras mujeres.

Por otro lado, Bárbara (Fernanda Finsterbusch) consigue la dirección de Coca (Lorena Capetillo), expareja de Hernán (Osvaldo Silva).

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La joven llega hasta el domicilio con la intención de enfrentarla y averiguar si está detrás de los mensajes amenazadores que ha recibido Luciano.

Prohibida Obsesión / Mega

Gaspar intenta desenmascarar a Pablo

Además, Gaspar (Nicolás Poblete) es citado al colegio de su hija para dar explicaciones por la pelea que protagoniza con Pablo (César Sepúlveda).

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En el lugar, el abogado le exige a Pablo que le explique a Vivi (Celine Reymond) el origen del conflicto entre ambos, pero recibe una respuesta que lo deja atónito.

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