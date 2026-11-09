Prohibida Obsesión - Capítulo 20: Gaspar intenta desenmascarar a Pablo
En este capítulo de Prohibida Obsesión, Dante (Andrés Velasco) le revela a Luciano (Diego Muñoz) que Antonia (Sigrid Alegría) sospecha que él está mirando a otras mujeres.
Por otro lado, Bárbara (Fernanda Finsterbusch) consigue la dirección de Coca (Lorena Capetillo), expareja de Hernán (Osvaldo Silva).
La joven llega hasta el domicilio con la intención de enfrentarla y averiguar si está detrás de los mensajes amenazadores que ha recibido Luciano.
Gaspar intenta desenmascarar a Pablo
Además, Gaspar (Nicolás Poblete) es citado al colegio de su hija para dar explicaciones por la pelea que protagoniza con Pablo (César Sepúlveda).
En el lugar, el abogado le exige a Pablo que le explique a Vivi (Celine Reymond) el origen del conflicto entre ambos, pero recibe una respuesta que lo deja atónito.
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Más Capítulos
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Prohibida Obsesión - Capítulo 19: Luciano busca respuestas en Bárbara
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Prohibida Obsesión - Capítulo 18: El deseo de Bárbara sobre Antonia
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Prohibida Obsesión - Capítulo 17: El mensaje que paraliza a Luciano
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Prohibida Obsesión - Capítulo 16: La extraña actitud de Pablo con Vivi
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Prohibida Obsesión - Capítulo 15: La dolorosa confesión de Dante a Paloma
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Prohibida Obsesión - Capítulo 14: La petición de Hernán a Antonia sobre Coca