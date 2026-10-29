Prohibida Obsesión - Capítulo 16: La extraña actitud de Pablo con Vivi
En este capítulo de Prohibida Obsesión, Luciano (Diego Muñoz) se hace el desentendido ante Coca (Lorena Capetillo) y le asegura que la mujer que vieron en el hotel no era Bárbara (Fernanda Finsterbusch).
Sin embargo, Coca está convencida de que sí se trata de la joven, por lo que decide consultar con la recepcionista del recinto para confirmar sus sospechas.
Por otro lado, Paloma (Mónica Godoy) se muestra profundamente decepcionada de Dante (Andrés Velasco) tras descubrir que durante un año le ocultó la difícil situación económica que atraviesa y las numerosas deudas que acumula.
La extraña actitud de Pablo con Vivi
Además, Vivi (Celine Reymond) se ve obligada a retrasar por una hora su cita en la casa de Pablo (César Sepúlveda) para compartir una cena junto a su hija y Gaspar (Nicolás Poblete).
Sin embargo, cuando regresa al domicilio, Pablo decide no abrirle la puerta mientras la observa a través de una cámara de seguridad.
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Más Capítulos
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Prohibida Obsesión - Capítulo 15: La dolorosa confesión de Dante a Paloma
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Prohibida Obsesión - Capítulo 14: La petición de Hernán a Antonia sobre Coca
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Prohibida Obsesión - Capítulo 13: Bárbara sorprende a Luciano en su viaje
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Prohibida Obsesión - Capítulo 12: Hernán sufre una descompensación
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Prohibida Obsesión - Capítulo 11: El accidente de Dante
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Prohibida Obsesión - Capítulo 10: La nueva aventura de Bárbara y Luciano