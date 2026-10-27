Tomás demostrará que está dispuesto a todo por Tere en el capítulo 213 de Reunión de Superados
En el avance del capítulo 213 de Reunión de Superados, Tomás (Gabriel Urzúa) afirmará que está dispuesto a cualquier cosa para obtener la aprobación de Jaime (Francisco Reyes) por Tere (Elisa Zulueta).
Precisamente, el profesor se acercará al empresario, donde le afirmará que a él le da lo mismo lo que piense sobre su aro, anillos o trenza, al punto de que está dispuesto a cortársela.
Tomás hará lo que sea por Tere
Por supuesto, Jaime se aprovechará de dicha declaración y lo hará cortarse la trenza, poniéndolo a prueba desde un comienzo.Ir a la siguiente nota
Más adelante, Tomás llegará hasta donde Tere, quien notará que el profesor está raro. "¿Te pegó? Dime, dime, ¿qué te hizo mi papá?", preguntará la hija de Jaime.