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Tomás demostrará que está dispuesto a todo por Tere en el capítulo 213 de Reunión de Superados

  • Por Matías Rivera

En el avance del capítulo 213 de Reunión de Superados, Tomás (Gabriel Urzúa) afirmará que está dispuesto a cualquier cosa para obtener la aprobación de Jaime (Francisco Reyes) por Tere (Elisa Zulueta). 

Precisamente, el profesor se acercará al empresario, donde le afirmará que a él le da lo mismo lo que piense sobre su aro, anillos o trenza, al punto de que está dispuesto a cortársela. 

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Tomás y Tere
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Tomás hará lo que sea por Tere

Por supuesto, Jaime se aprovechará de dicha declaración y lo hará cortarse la trenza, poniéndolo a prueba desde un comienzo. 

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Más adelante, Tomás llegará hasta donde Tere, quien notará que el profesor está raro. "¿Te pegó? Dime, dime, ¿qué te hizo mi papá?", preguntará la hija de Jaime. 

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