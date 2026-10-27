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Reunión de Superados - Capítulo 212: El desperado testimonio de Max en el juicio

  • Por Mega

En este capítulo de Reunión de Superados, Max (Álvaro Espinoza) se ve acorralado por Matilde (Ignacia Baeza) durante su juicio con Javiera (Daniela Ramírez). 

Por lo mismo, el empresario realiza una desesperada declaración, al borde de las lágrimas, donde recurre a los elementos del sentimentalismo para hacer ver su sufrimiento; además, exponen los rayados que dejaron Javiera y sus amigas en su auto. 

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Por otro lado, Jaime (Francisco Reyes) prepara la presentación de Beltrán (Felipe Rojas) ante los apoderados del colegio, instancia en la que aprovecha para menospreciar a Tomás (Gabriel Urzúa). 

Anto
Reunión de Superados / MEGA

¿Qué pasó con Anto?

Por otra parte, las apoderadas del colegio también realizan una junta con Anto (Carolina Varleta), donde le preguntan por cosas de su vida íntima. 

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Es aquí donde Tere (Elisa Zulueta), Javiera, Matilde y Pili (Paloma Moreno) intentan adivinar por qué se separó de Beltrán. 

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