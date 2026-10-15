Reunión de Superados - Capítulo 207: ¿Javiera se va?
En este capítulo de Reunión de Superados, Manuel (Mario Horton) fue a ver a Javiera (Daniela Ramírez) a pesar de que esa misma tarde se había comprometido a comer junto a Ema (Constanza Mackenna).
Ahora que sabe que Javiera podría irse a Punta Arenas, sintió cierta inquietud, pero finalmente le aconsejó que tras el juicio se refugie en el sur. Ella siente muchas dudas porque la rutina de los niños está en Santiago y tiene personas que quiere y no es capaz de dejar.
Las niñas hacen las paces
Ponchi (Amanda Milos) seguía muy afectada por saber cómo murió su papá, pero las cosas se arreglaron de manera inesperada.Ir a la siguiente nota
Acompañada por su mamá, Tortu (Isabella Gómez) fue a la casa de su amiga a pedirle disculpas por decir algo que debía y que le hizo daño.
"No lo hice para que estuvieras triste. Eres mi mejor amiga del mundo mundial y no quiero que estemos enojadas. Igual, tu papá era súper bacán y (...) yo creo que tuviste mucha suerte de tener un papá como él", dijo Tortu abrazando a Ponchi.Ve el capítulo en
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