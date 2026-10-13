Remecerán la historia: Conoce a los tres destacados actores que se sumarán a Reunión de Superados

13 oct. 2026 - 19:40 hrs.

Nuevos personajes llegarán a remecer la historia de Reunión de Superados, la exitosa teleserie nocturna de Mega.

Estas incorporaciones abrirán nuevas tramas dentro y fuera del Thomas Campbell School, con situaciones que podrían cambiar el rumbo de la historia y generar tensiones entre quienes forman parte de la comunidad escolar.

Uno de los regresos más esperados será el de Mariana Derderian, quien volverá a las teleseries después de 12 años para interpretar a Valentina, la exesposa de Juan de Dios (Jorge Arecheta). Su llegada promete remecer la relación que él mantiene actualmente con Matilde (Ignacia Baeza), abriendo un nuevo escenario para la pareja.

Reunión de Superados / Mega

Carolina Varleta y Felipe Rojas se suman a Reunión de Superados

Otro de los rostros que se incorporará a la teleserie será Carolina Varleta, quien regresará a las producciones dramáticas después de seis años. Junto a Felipe Rojas, interpretará a Antonia y Beltrán, respectivamente, una pareja de nuevos apoderados que llegará al Thomas Campbell luego de que su hijo sufriera bullying en su anterior colegio.

La llegada de ambos personajes abrirá nuevas historias en la comunidad escolar y también despertará el interés de Jaime (Francisco Reyes). El personaje creerá que Beltrán es la pareja ideal para Teresita (Elisa Zulueta), dejando en segundo plano a Tomás (Gabriel Urzúa).

No te pierdas los próximos episodios de Reunión de Superados, de lunes a jueves desde las 21:10 horas.

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