Una despedida muy emotiva: Esta es la razón por la que Alessandra viajó a Argentina en Reunión de Superados

05 sept. 2026 - 09:40 hrs.

Esta semana, Alessandra (Julieta Bartolomé) protagonizó una de las escenas más emotivas de Reunión de Superados, la teleserie nocturna de Mega.

Pese a la oposición de Tito (Claudio Castellón), la influencer decidió regresar a Argentina para enfrentar una importante oportunidad laboral. A continuación, te contamos qué la llevó a tomar esta difícil decisión.

Esta es la razón por la que Alessandra viajó a Argentina

Desde que conoció al exfutbolista, Alessandra se dedicó por completo a la crianza de sus hijos, dejando en segundo plano su carrera profesional.

Reunión de Superados / Mega

Tras un largo periodo sintiéndose frustrada por esta situación, Laura (Agostina Caute) le contó que había recibido una oferta laboral para participar en un importante reality en Argentina, donde tendría que permanecer encerrada durante tres meses.

En un comienzo, Alessandra consideró que no sería posible aceptar la propuesta, por lo que decidió pedirles ayuda a sus amigas para conocer su opinión.

Para su sorpresa, Pili (Paloma Moreno), Tere (Elisa Zulueta) y Javiera (Daniela Ramírez) la impulsaron a aceptar la oferta, considerando que llevaba mucho tiempo dedicada a su familia y había dejado de lado su carrera televisiva.

Finalmente, Alessandra decidió aceptar la propuesta y emprendió rumbo a Argentina, una determinación que estuvo acompañada de una emotiva despedida junto a todo su círculo cercano.

Reunión de Superados / Mega

No te pierdas los próximos capítulos de Reunión de Superados, de lunes a jueves desde las 21:30 horas.

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