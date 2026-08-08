Las razones por las que Matilde decidió terminar su relación con Juan de Dios en Reunión de Superados

08 ag. 2026 - 11:05 hrs.

Esta semana, Matilde (Ignacia Baeza) tomó una dolorosa decisión respecto a su relación con Juan de Dios (Jorge Arecheta) en Reunión de Superados, la teleserie nocturna de Mega.

La abogada decidió poner fin a cualquier vínculo amoroso con su colega. A continuación, te contamos las razones detrás de este quiebre.

¿Por qué Matilde terminó su relación con Juan de Dios?

Antes de la muerte de Coke (Diego Muñoz), Matilde comenzaba a construir una linda historia de amor con Juan de Dios, un hombre al que conocía desde sus años universitarios.

Reunión de Superados / Mega

Sin embargo, todo cambió tras el fallecimiento de su esposo. En medio del duelo, la abogada optó por pedirle tiempo a su colega para enfrentar la difícil pérdida.

Semanas después, Matilde volvió a encontrarse con Juan de Dios e intentó darle una nueva oportunidad a la relación. Incluso, ambos compartieron un beso a las afueras de su casa.

Reunión de Superados / Mega

Pero el momento fue presenciado por Ponchi (Amanda Milos), quien reaccionó con profunda tristeza y enfrentó a su madre por considerar que había olvidado demasiado rápido a Coke.

A raíz de esta situación, Matilde decidió reunirse con Juan de Dios para explicarle lo ocurrido. "Lo que pasa es que la Ponchi obviamente que no ha estado bien desde que se murió el Coke y nada, la Ponchi nos vio dándonos un beso y quedó muy afectada por eso. Mal está y no quiero ser yo la que le cargue la mano con ella", le confesó.

Reunión de Superados / Mega

Conmovido por sus palabras, el abogado se ofreció a conversar directamente con la joven para intentar aclarar el malentendido. Sin embargo, Matilde ya había tomado una determinación.

"Ya está, no creo que sea bueno que nosotros sigamos juntos", expresó, dejando a Juan de Dios completamente afectado.

Reunión de Superados / Mega

¿Qué pasará con el futuro de esta relación? Descúbrelo en los próximos capítulos de Reunión de Superados, de lunes a jueves desde las 21:30 horas.

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