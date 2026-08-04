Reunión de Superados - Capítulo 171: Jaime le pide matrimonio a Pili

04 ag. 2026 - 22:22 hrs.

En este capítulo de Reunión de Superados, Jaime (Francisco Reyes) protagoniza una tensa discusión con Pili (Paloma Moreno) mientras intenta justificar el beso que recibió de Estela (Cristina Tocco).

Por otro lado, Laura (Agostina Caute) insiste en que Alessandra (Julieta Bartolomé) debe aceptar la oferta para ingresar a un reality en Argentina.

La propuesta deja a la influencer completamente confundida, por lo que decide pedirles consejo a sus amigas sobre si es buena idea viajar durante tres meses a su país natal.

Reunión de Superados / Mega

Jaime vive un inesperado problema en su propuesta de matrimonio

Además, Jaime pone en marcha su plan y le pide matrimonio a Pili frente a todos los invitados del cumpleaños de Alessandra.

Sin embargo, justo cuando abre la caja para entregar el anillo, descubre que esta está vacía, un inesperado contratiempo que amenaza con arruinar uno de los momentos más importantes de su vida.