Ludmila Ksenofontova y Kaoto darán rienda suelta a la pasión con impactante beso en Volverías con tu ex? 2

04 ag. 2026 - 17:15 hrs.

¡Se vienen capítulos de alto impacto en Volverías con tu ex? 2! En un adelanto completamente exclusivo, dos participantes desatarán la pasión que se tienen.

En primera instancia, Ludmila Ksenofontova le confesará, entre una risa nerviosa, a Yasmín Valdés que le gusta Kaoto.

Posteriormente, en una actividad esotérica, la patinadora consultará si uno de sus compañeros está realmente interesado en ella o es solo estrategia: "Hay alguien que gusta de ti, definitivamente".

Volverías con tu ex? 2

¡Pasará de todo entre Ludmila Ksenofontova y Kaoto!

Tras lo anterior, Ludmila Ksenofontova y Carlos Águila tendrán una romántica cita en el jacuzzi del resort y de pronto, se besarán apasionadamente.

Sin embargo, toda la felicidad de la patinadora será interrumpida por el inesperado regreso de Álvaro Ballero, quien llegará a pedir explicaciones.

No te pierdas Volverías con tu ex? 2, de lunes a jueves, después de Reunión de Superados y también disponible en Mega Go y Disney+.