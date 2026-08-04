Todo se desmorona para Luis Emilio: Descubrió que robaron los videos que escondía en El Jardín de Olivia

04 ag. 2026 - 18:00 hrs.

En el capítulo 350 de El Jardín de Olivia, Luis Emilio (Alejandro Trejo) volvió a su casa tras el tenso momento que vivió con Elisa (Carla Medel) y Diana (Nicole Espinoza) en la oficina.

Precisamente por la agitación, ignoró los mensajes que su empleada Estela le envió momentos atrás y que lo alertaban de algo que sucedía en su propio hogar.

"Vino don Freddy y se lo llevó a policía. Sí, se lo llevaron detenido; lo que pasa es que vino armado y apuntó con esa arma la señorita Ignacia, y ella y don Bastián, su otro hijo, llamaron a la policía y se lo llevaron. La señorita Ignacia se supone que venía a hablar con usted y don Bastián, cuando estaba quedando la escoba, salió de ahí de adentro de su escritorio", le informó Estela apenas entró.

El Jardín de Olivia / Mega

Lo que faltaba entre las cosas de Luis Emilio

Preocupado, Walker fue al despacho y vio el bolso con dinero tal como lo había dispuesto en la mañana. ¿Qué más podrían querer sus hijos de ahí?

Su mirada se dirigió a la caja fuerte y sintió caer el alma a sus pies. Los dos se llevaron los discos duros donde registraba sus abusos con total impunidad.