El Jardín de Olivia - Capítulo 350: Diana fuera de juego

04 ag. 2026 - 18:10 hrs.

En el capítulo 350 de El Jardín de Olivia, Diana (Nicole Espinoza) logró salvar a Elisa (Carla Medel), pero a costa de quedar expuesta al perverso Luis Emilio (Alejandro Trejo).

El empresario la obligó a comer los mismo bombones que prepararon para él. Como estaban rellenos con sedantes, la terapeuta comenzó a desvanecerse, quedó tendida en un sillón y tal como había pasado con su madre, sería una presa de Walker.

Por fortuna, Joaquín (Francisco Dañobeitia), Clemente (Pipo Gormaz) y Gabriel (Matías Oviedo) llegaron a tiempo para rescatarla.

El Jardín de Olivia / Mega

El robo de videos

Bastián (Alonso Quintero) tuvo que golpear al "Rucio" (Sebastián Saguz) para que no entratara en el despacho. Como estaba armado y era prófugo de la justicia, llamaron a la policía y esa misma tarde lo detuvieron.

Los hermanos finalmente pudieron llevarse los discos duros y ver con horror el contenido. Cerca de 40 mujeres, entre ellas Jessica (Ignacia Sepúlveda) fueron atacadas por su padre.