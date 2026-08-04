El Jardín de Olivia - Capítulo 350: Diana fuera de juego
En el capítulo 350 de El Jardín de Olivia, Diana (Nicole Espinoza) logró salvar a Elisa (Carla Medel), pero a costa de quedar expuesta al perverso Luis Emilio (Alejandro Trejo).
El empresario la obligó a comer los mismo bombones que prepararon para él. Como estaban rellenos con sedantes, la terapeuta comenzó a desvanecerse, quedó tendida en un sillón y tal como había pasado con su madre, sería una presa de Walker.
Por fortuna, Joaquín (Francisco Dañobeitia), Clemente (Pipo Gormaz) y Gabriel (Matías Oviedo) llegaron a tiempo para rescatarla.Ir a la siguiente nota
El robo de videos
Bastián (Alonso Quintero) tuvo que golpear al "Rucio" (Sebastián Saguz) para que no entratara en el despacho. Como estaba armado y era prófugo de la justicia, llamaron a la policía y esa misma tarde lo detuvieron.
Los hermanos finalmente pudieron llevarse los discos duros y ver con horror el contenido. Cerca de 40 mujeres, entre ellas Jessica (Ignacia Sepúlveda) fueron atacadas por su padre.Ve el capítulo en