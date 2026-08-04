Luis Emilio disparará a sangre fría: ¿Quién será herido en los últimos capítulos de El Jardín de Olivia?

04 ag. 2026 - 13:00 hrs.

La tensión se sentirá fuerte en los últimos capítulos de El Jardín de Olivia porque todos estarán tras la cabeza de Luis Emilio (Alejandro Trejo) y él no se dejará atrapar tan fácilmente.

Walker estará arrinconado en aquella parcela y sus tres hijos lo perseguirán para poner fin a su reinado del terror, pero el enfrentamiento será sangriento y habrá una víctima que caerá al suelo.

Luis Emilio sostendrá un arma entre sus manos y tal como sucedió con Bernardita (Catalina Guerra) y Omar (César Sepúlveda), tirará a matar. ¿Quién será su víctima?

El Jardín de Olivia / Mega

Clemente (Pipo Gormaz), Ignacia (Cota Castelblanco) y Bastián (Alonso Quintero) reaccionarán aterrados. Diana (Nicole Espinoza) estará herida, por lo que intentarán trasladarla lo antes posible para que reciba ayuda. ¿Logrará sobrevivir?

¿Cuándo es el final de El Jardín de Olivia?

El capítulo final de El Jardín de Olivia se estrenará el lunes 17 de agosto, después de Carmen Gloria: Fuerte y Claro.

Podrás seguir la esperada conclusión a través de la señal abierta de Mega, Mega.cl y en la plataforma Mega Go, pero habrá más, ya que La Baronesa alista motores para emitir su primer episodio tras el término de El Jardín de Olivia.