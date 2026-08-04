Bastián noqueará al "Rucio" para salvar a su hermana en el capítulo 350 de El Jardín de Olivia

04 ag. 2026 - 09:20 hrs.

En el avance del capítulo 350 de El Jardín de Olivia, Ignacia (Cota Castelblanco) intentará evitar que el "Rucio" (Sebastián Saguz) entre en la oficina de su padre a como dé lugar. Incluso instará a la empleada de la casa a llamar a la policía.

Arma en mano, Freddy Tapia le quitará el celular de la mano a la asesora del hogar: "Aquí nadie va a llamar a nadie. Van a jugar el 1, 2, 3, momia es y se van a quedar donde están, si yo vengo a buscar un pago del patrón y me voy al toque...".

Una medida desesperada de los hermanos Walker

Pero mientras el criminal cruza el vestíbulo, Nacha lo tomará del brazo para retrasar su marcha. "¡Te voy a mandar a la cárcel por lo que le hiciste a la Kari, cerdo asqueroso!", exclamará la joven como una distracción.

El Jardín de Olivia / Mega

"A ver, mamita, ¿tú con esa boquita le hablai' a tu guagüita? Mira que después yo puedo arrepentirme y tomarme todo el tiempo del mundo antes de...", dirá Tapia sin poder terminar la frase.

Bastián (Alonso Quintero) lo sorprenderá por la espalda y lo golpeará contundentemente en la cabeza para noquearlo.