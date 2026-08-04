Bastián noqueará al "Rucio" para salvar a su hermana en el capítulo 350 de El Jardín de Olivia
En el avance del capítulo 350 de El Jardín de Olivia, Ignacia (Cota Castelblanco) intentará evitar que el "Rucio" (Sebastián Saguz) entre en la oficina de su padre a como dé lugar. Incluso instará a la empleada de la casa a llamar a la policía.
Arma en mano, Freddy Tapia le quitará el celular de la mano a la asesora del hogar: "Aquí nadie va a llamar a nadie. Van a jugar el 1, 2, 3, momia es y se van a quedar donde están, si yo vengo a buscar un pago del patrón y me voy al toque...".
Una medida desesperada de los hermanos Walker
Pero mientras el criminal cruza el vestíbulo, Nacha lo tomará del brazo para retrasar su marcha. "¡Te voy a mandar a la cárcel por lo que le hiciste a la Kari, cerdo asqueroso!", exclamará la joven como una distracción.Ir a la siguiente nota
"A ver, mamita, ¿tú con esa boquita le hablai' a tu guagüita? Mira que después yo puedo arrepentirme y tomarme todo el tiempo del mundo antes de...", dirá Tapia sin poder terminar la frase.
Bastián (Alonso Quintero) lo sorprenderá por la espalda y lo golpeará contundentemente en la cabeza para noquearlo.Ve el capítulo en