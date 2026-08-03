Volverá de la muerte: Franco tendrá espectacular reaparición en la recta final de El Jardín de Olivia

03 ag. 2026 - 16:10 hrs.

La recta final de El Jardín de Olivia tendrá capítulos llenos de emoción y suspenso, en los que por fin podremos saber si Luis Emilio Walker (Alejandro Trejo) va a pagar por sus crímenes.

Diana (Nicole Espinoza), Clemente (Pipo Gormaz) y todos quienes han sufrido en manos del empresario trabajarán para hacerlo caer e incluso una persona inesperada volverá de la muerte con tal de hacer justicia.

En un avance promocional de la exitosa teleserie de Mega se anuncia que Franco Barraza (Emilio Edwards) no falleció. Tras su enfrentamiento en la bodega con los secuaces de Luis Emilo decidió estar oculto para recuperarse de las heridas que sufrió.

El Jardín de Olivia / Mega

Vanessa (Begoña Basauri) tendrá una nueva oportunidad de ser feliz y se reencontrarán, pero su historia de amor va a esperar un poco.

Antes de todo, Barraza querrá ajustar cuentas con el "Rucio" (Sebastián Saguz). Le apuntará con un arma para ajusticiarlo, pero Gabriel (Matías Oviedo) y su brigada aparecerán para evitar el asesinato. Tanto Freddy como Franco tienen que responder ante la ley.

¿Cuándo es el final de El Jardín de Olivia?

El capítulo final de El Jardín de Olivia se estrenará el lunes 17 de agosto, después de Carmen Gloria: Fuerte y Claro.

Podrás seguir la esperada conclusión a través de la señal abierta de Mega, Mega.cl y en la plataforma Mega Go, pero habrá más, ya que La Baronesa alista motores para emitir su primer episodio tras el término de El Jardín de Olivia.