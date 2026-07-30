El Jardín de Olivia - Capítulo 348: La inquietud consume a Diana

30 jul. 2026 - 18:10 hrs.

En el capítulo 348 de El Jardín de Olivia, Karina (Jacinta Rodríguez) tiene que irse a Valdivia lo antes posible, pero consigo se llevará a Berni.

Ignacia (Cota Castelblanco) quiere proteger a su hija de la maldad de Luis Emilio (Alejandro Trejo) y se la entregará a la persona en la que más confía. Kari aceptó la tarea, pero antes quería asegurarse de que Joaquín (Francisco Dañobeitia) estaba de acuerdo.

Undurraga no solo aceptó, sino que aprovechó la oportunidad para disculparse por todos sus errores del pasado y prometió no volver a interponerse en su relación con Nacha.

El Jardín de Olivia / Mega

Diana y Joaquín dan inicio al plan

Comenzó la cuenta regresiva para Diana (Nicole Espinoza). A la mañana siguiente tendría que disparar contra de Luis Emilio y esa imagen la atormentó hasta en sueños.

Con la luz del día, Guerrero se reunió con Joaquín en las afueras del Grupo Walker. Allí recibió el revólver con el que sellaría su destino.