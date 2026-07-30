Karina y Joaquín harán las paces: La artista tendrá relevante misión en el capítulo 348 de El Jardín de Olivia
En el avance del capítulo 348 de El Jardín de Olivia, Karina (Jacinta Rodríguez) se irá con los Guerrero a Valdivia, pero Ignacia (Cota Castelblanco) se quedará en la capital porque todavía tiene algo muy importante que hacer.
Por esta razón, le confiará lo más preciado que tiene en la vida a la artista: "Necesito que tú te lleves a la Berni. Clemente y Bastián encontraron una forma de hacer caer a mi papá y por cualquier cosa, si algo sale mal, lo mejor es que esté en lo más lejos posible".
Todos del mismo lado
Karina querrá la autorización de Joaquín (Francisco Dañobeitia) y con tal de proteger a su hija, Undurraga aceptará sin inconvenientes.Ir a la siguiente nota
La conversación dará pie a que se limen asperezas entre los dos tras años de conflicto.
"Voy a cuidar a la Berni como si fuera mi propia hija, con mi vida. Y Joaquín, también quería agradecerte por lo que hiciste por mí, si no fuera por ti, quizás yo no estaría acá hablando contigo ahora", le dirá Kari.Ve el capítulo en