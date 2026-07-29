¡Un capítulo imperdible! Esta es la fecha del gran final de El Jardín de Olivia

29 jul. 2026 - 16:55 hrs.

¡Atención, fanáticos! Ya hay fecha confirmada para el gran final de El Jardín de Olivia, la exitosa teleserie de la tarde de Mega.

Luis Emilio Walker ha cometido muchos crímenes en más de 340 episodios de la ficción y tanto Diana como Clemente estarán dispuestos a lo que sea para detenerlo. ¿Qué llegará primero, la justicia o la venganza por mano propia?

La teleserie protagonizada por Nicole Espinoza, Pipo Gormaz y Alejandro Trejo cautivó a la audiencia con drama que explora el amor de familia y lo más bajo de las pasiones humanas y en esta recta final por fin descubriremos si se imponen los buenos o el poder.

El Jardín de Olivia / Mega

¿Cuándo se emitirá el capítulo final de El Jardín de Olivia?

El capítulo final de El Jardín de Olivia se estrenará el lunes 17 de agosto, después de Carmen Gloria: Fuerte y Claro.

Podrás seguir la esperada conclusión a través de la señal abierta de Mega, Mega.cl y en la plataforma Mega Go, pero habrá más, ya que La Baronesa alista motores para emitir su primer episodio tras el término de El Jardín de Olivia.

No te pierdas el término de la travesía de Diana Guerrero por hallar justicia para su madre y todas las demás víctimas de Luis Emilio Walker.