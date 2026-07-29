Álvaro Ballero y Luis Mateucci serán separados por sus compañeros tras fuerte discusión

29 jul. 2026 - 09:00 hrs.

En el avance del capítulo 34 de Volverías con tu ex? 2, Álvaro Ballero y Luis Mateucci discutirán tan fuerte que casi se les irá de las manos.

Mientras realizan el desfile de mujeres, el trasandino reclamará por un tema completamente diferente e involucrará a su compañero: "Este de acá no quería jugar, después no quería competir, basta, dejen de inflar a las personas, que hagan algo para que se la ganen".

"Cuando veas el reality afuera y te des cuenta que yo soy el protagonista, te quiero ver", lanzará la pareja de Ludmila Ksenofontova y se acercará al argentino violentamente, por lo que sus compañeros tendrán que intervenir.

Volverías con tu ex? 2

La petición de Álvaro Ballero a Ludmila Ksenofontova

En esa misma dinámica, Álvaro Ballero le dirá a Ludmila Ksenofontova que si se anima, puede darle un beso antes de que él se vaya del encierro, provocando su enojo.

Finalmente, la patinadora irá a dejar a su exmarido al portón de la casona y tendrán una última y tensa conversación.