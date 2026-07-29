Así será la última conversación de Álvaro Ballero con Ludmila Ksenofontova antes de su renuncia

29 jul. 2026 - 00:29 hrs.

En el avance del capítulo 34 de Volverías con tu ex? 2, Álvaro Ballero concretará su renuncia y se despedirá de Ludmila Ksenofontova.

Ambos se abrazarán, pero ella no perderá la oportunidad de decirle a su expareja cómo se siente: "No puede ser que si yo no hago algo que tú quieres, cambias tanto, tu cara, tu tono. No me quiero sentir mal por algo que no hice, o no te defendí, o no hablé por ti, no quiero sentirme mal conmigo. Quiero ser libre".

El comunicador escuchará y le dirá sus últimas palabras antes de dejar el encierro: "Que sigas brillando aunque ya no sea conmigo".

Volverías con tu ex? 2

Los conflictos de Álvaro Ballero

Anteriormente, Álvaro Ballero también se enfrascará en fuertes conflictos, como con Luis Mateucci, que casi se irán a los golpes.

El trasandino criticará la actitud de su compañero en medio de una actividad de modelaje y él no se la dejará pasar.