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Así será la última conversación de Álvaro Ballero con Ludmila Ksenofontova antes de su renuncia

  • Por Fernanda Vielma

En el avance del capítulo 34 de Volverías con tu ex? 2, Álvaro Ballero concretará su renuncia y se despedirá de Ludmila Ksenofontova

Ambos se abrazarán, pero ella no perderá la oportunidad de decirle a su expareja cómo se siente: "No puede ser que si yo no hago algo que tú quieres, cambias tanto, tu cara, tu tono. No me quiero sentir mal por algo que no hice, o no te defendí, o no hablé por ti, no quiero sentirme mal conmigo. Quiero ser libre".

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El comunicador escuchará y le dirá sus últimas palabras antes de dejar el encierro: "Que sigas brillando aunque ya no sea conmigo". 

Volverías con tu ex? 2

Los conflictos de Álvaro Ballero

Anteriormente, Álvaro Ballero también se enfrascará en fuertes conflictos, como con Luis Mateucci, que casi se irán a los golpes.

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El trasandino criticará la actitud de su compañero en medio de una actividad de modelaje y él no se la dejará pasar. 

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