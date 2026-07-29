Así será la última conversación de Álvaro Ballero con Ludmila Ksenofontova antes de su renuncia
En el avance del capítulo 34 de Volverías con tu ex? 2, Álvaro Ballero concretará su renuncia y se despedirá de Ludmila Ksenofontova.
Ambos se abrazarán, pero ella no perderá la oportunidad de decirle a su expareja cómo se siente: "No puede ser que si yo no hago algo que tú quieres, cambias tanto, tu cara, tu tono. No me quiero sentir mal por algo que no hice, o no te defendí, o no hablé por ti, no quiero sentirme mal conmigo. Quiero ser libre".
El comunicador escuchará y le dirá sus últimas palabras antes de dejar el encierro: "Que sigas brillando aunque ya no sea conmigo".
Los conflictos de Álvaro Ballero
Anteriormente, Álvaro Ballero también se enfrascará en fuertes conflictos, como con Luis Mateucci, que casi se irán a los golpes.
El trasandino criticará la actitud de su compañero en medio de una actividad de modelaje y él no se la dejará pasar.
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