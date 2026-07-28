"Si te nace...": La inesperada petición de Álvaro Ballero que enojará a Ludmila Ksenofontova

28 jul. 2026 - 00:17 hrs. | Act. 29 jul. 2026 - 00:16 hrs.

En el avance del capítulo 34 de Volverías con tu ex? 2, Álvaro Ballero y Ludmila Ksenofontova tendrán una tensa conversación que finalizará en una discusión.

Mientras los hombres ayudarán a las mujeres a prepararse para el desfile, el comunicador le realizará una petición a su exesposa: "Si te nace, a la despedida nos damos un beso".

La patinadora se enojará profundamente y le responderá: "¿Por qué? Yo prefiero un abrazo".

Volverías con tu ex? 2

La despedida de Álvaro Ballero y Ludmila Ksenofontova

Por otro lado, Álvaro Ballero se enfrascará en una fuerte pelea con Luis Mateucci, que incluso sus compañeros tendrán que detener para que no lleguen a los golpes.

Finalmente, el comunicador y Ludmila Ksenofontova llegarán hasta el portón y tendrán una última conversación antes de que él deje el encierro.