Volverías con tu ex? 2 - Capítulo 33: La tensión explotó entre Nicole Moreno y Bárbara Córdoba
En el capítulo 33 de Volverías con tu ex? 2, Ludmila Ksenofontova y Álvaro Ballero tuvieron una tensa conversación que terminó en pelea.
El comunicador le expresó a la patinadora que tiene decidido irse del encierro y ella le pidió, entre lágrimas, que no le mintiera a su familia con respecto a sus razones.
Las parejas van a la prueba de salvación y Nico Solabarrieta y La Guarén tomaron la decisión de salvar a Austin Palao y Flavia Laos y amenazar a Sofía Latorre y a Rai Cerda.
El enojo de Luis Mateucci
Tras lo anterior, Nicole Moreno y Bárbara Córdoba se enfrascaron en una fuerte pelea donde se dijeron de todo y provocaron mucha tensión.
En medio de la competencia, Luis Mateucci se frustra por no poder realizar uno de los segmentos y arremete contra Álvaro Ballero.
Finalmente, el conflicto entre la modelo fitness y la trasandina continuó en la casona, lanzándose fuertes acusaciones.
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