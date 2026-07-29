Volverías con tu ex? 2 - Capítulo 33: La tensión explotó entre Nicole Moreno y Bárbara Córdoba

29 jul. 2026 - 00:16 hrs.

En el capítulo 33 de Volverías con tu ex? 2, Ludmila Ksenofontova y Álvaro Ballero tuvieron una tensa conversación que terminó en pelea.

El comunicador le expresó a la patinadora que tiene decidido irse del encierro y ella le pidió, entre lágrimas, que no le mintiera a su familia con respecto a sus razones.

Las parejas van a la prueba de salvación y Nico Solabarrieta y La Guarén tomaron la decisión de salvar a Austin Palao y Flavia Laos y amenazar a Sofía Latorre y a Rai Cerda.

Volverías con tu ex? 2

El enojo de Luis Mateucci

Tras lo anterior, Nicole Moreno y Bárbara Córdoba se enfrascaron en una fuerte pelea donde se dijeron de todo y provocaron mucha tensión.

En medio de la competencia, Luis Mateucci se frustra por no poder realizar uno de los segmentos y arremete contra Álvaro Ballero.

Finalmente, el conflicto entre la modelo fitness y la trasandina continuó en la casona, lanzándose fuertes acusaciones.