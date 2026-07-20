Volverías con tu ex? 2 - Capítulo 28: Una fogosa fiesta dejó besos entre todos
En el capítulo 28 de Volverías con tu ex? 2, se realizó una nueva competencia de parejas, donde hubo una gran polémica.
Sofía Latorre y Rai Cerda estaban a punto de ganar, pero ella cometió una infracción a la hora de resolver el puzzle y fue penalizada, desatando su ira.
Debido a lo anterior, Nico Solabarrieta y La Guarén tomaron la delantera y se coronaron como ganadores de la prueba e inmunes de la semana.
Un desafío que podría complicar
En la noche, Yamila Reyna y Daniel Valenzuela llegaron a la casona para animar dos candentes fiestas de solteros, donde las parejas se separaron.
Luego de besos entre todos, varios se acercaron a Ludmila Ksenofontova a aconsejarla sobre las constantes escenas de celos de Álvaro Ballero.
Finalmente, los animadores anunciaron que los participantes deberán dormir en diferentes duplas y si no respetan la regla, serán gravemente sancionados.
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