Volverías con tu ex? 2 - Capítulo 28: Una fogosa fiesta dejó besos entre todos

20 jul. 2026 - 00:20 hrs. | Act. 21 jul. 2026 - 00:20 hrs.

En el capítulo 28 de Volverías con tu ex? 2, se realizó una nueva competencia de parejas, donde hubo una gran polémica.

Sofía Latorre y Rai Cerda estaban a punto de ganar, pero ella cometió una infracción a la hora de resolver el puzzle y fue penalizada, desatando su ira.

Debido a lo anterior, Nico Solabarrieta y La Guarén tomaron la delantera y se coronaron como ganadores de la prueba e inmunes de la semana.

Volverías con tu ex? 2

Un desafío que podría complicar

En la noche, Yamila Reyna y Daniel Valenzuela llegaron a la casona para animar dos candentes fiestas de solteros, donde las parejas se separaron.

Luego de besos entre todos, varios se acercaron a Ludmila Ksenofontova a aconsejarla sobre las constantes escenas de celos de Álvaro Ballero.

Finalmente, los animadores anunciaron que los participantes deberán dormir en diferentes duplas y si no respetan la regla, serán gravemente sancionados.