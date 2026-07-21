JC Rodríguez se emocionará profundamente con dura historia de Mariano Brozincevic en Volverías con tu ex? 2

21 jul. 2026 - 00:40 hrs.

En el avance del capítulo 29 de Volverías con tu ex? 2, Mariano Brozincevic provocará las lágrimas de Julio César Rodríguez tras contar una sensible historia.

El animador le preguntará al "chamán" si le gustaría ser padre y él removerá parte de su pasado: "Fui papá por tres años, hice una prueba de ADN y lamentablemente no era mío. Hace dos meses me contactó, con un mensaje muy cordial, me decía que creía que yo era su papá, me nacieron hasta ganas de adoptarlo".

El periodista escuchará atentamente el fuerte testimonio del participante y podrá contener la emoción.

Volverías con tu ex? 2

El reclamo de Álvaro Ballero

Por otro lado, Ludmila Ksenofontova volverá a la casona, luego de pasar la noche en la Cabaña de las Tentaciones y tener que dormir con Kaoto.

Álvaro Ballero estará esperando a su expareja y le expresará lo enojado que está, luego de enterarse de todo lo que pasó en la fiesta.