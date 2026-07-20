Encuentran a criancera desaparecida en Alto del Carmen: Aún se desconoce su estado de salud

20 jul. 2026 - 11:30 hrs.

El alcalde de Alto del Carmen, Cristián Olivares, confirmó esta mañana en Mucho Gusto que se encontró a la criancera de 52 años que permanecía desaparecida debido al sistema frontal.

"Vía WhatsApp recibimos una noticia de que había sido ubicada esta criancera. No sabemos si está viva o muerta, pero lo importante es que fue encontrada", señaló el jefe comunal a Gonzalo Ramírez.

Reportan hallazgo de criancera en Alto del Carmen

De acuerdo a Olivares, habría sido la hermana de la mujer quien entregó la información de que había sido ubicada.

Mega

No obstante, indicó que "nosotros no hemos podido llegar con equipos de rescate a ese sector. Desde allá llega la información de que la habían encontrado. Solo tenemos la información de que la encontraron. No dio más detalles".

Recordemos que el operativo de búsqueda no había podido desarrollarse con normalidad por las complejas condiciones meteorológicas que han provocado cortes de caminos y la imposibilidad de que un helicóptero opere en la zona.

Todo sobre Lluvias