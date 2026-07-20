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Encuentran a criancera desaparecida en Alto del Carmen: Aún se desconoce su estado de salud

  • Por Sebastián Paillafil

El alcalde de Alto del Carmen, Cristián Olivares, confirmó esta mañana en Mucho Gusto que se encontró a la criancera de 52 años que permanecía desaparecida debido al sistema frontal.

"Vía WhatsApp recibimos una noticia de que había sido ubicada esta criancera. No sabemos si está viva o muerta, pero lo importante es que fue encontrada", señaló el jefe comunal a Gonzalo Ramírez.

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De acuerdo a Olivares, habría sido la hermana de la mujer quien entregó la información de que había sido ubicada.

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No obstante, indicó que "nosotros no hemos podido llegar con equipos de rescate a ese sector. Desde allá llega la información de que la habían encontrado. Solo tenemos la información de que la encontraron. No dio más detalles".

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Recordemos que el operativo de búsqueda no había podido desarrollarse con normalidad por las complejas condiciones meteorológicas que han provocado cortes de caminos y la imposibilidad de que un helicóptero opere en la zona.

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